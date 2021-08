Incheville Incheville Incheville, Seine-Maritime Visite – La forêt au fil de l’année Incheville Incheville Catégories d’évènement: Incheville

Seine-Maritime

Visite – La forêt au fil de l’année Incheville, 9 septembre 2021, Incheville. Visite – La forêt au fil de l’année 2021-09-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-09 17:30:00 17:30:00

Incheville Seine-Maritime Incheville Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette grande forêt indivise principalement habitée de hêtres. Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille… Mais pas dans l’anarchie. Si la rencontre avec les grands mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les papillons est assurée. 4 Km – Durée 2h30 – Facile 2/10.

Rendez-vous Place de l’Eglise Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette grande forêt indivise principalement habitée de hêtres. Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille… Mais pas dans l’anarchie… +33 6 65 45 03 74 Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette grande forêt indivise principalement habitée de hêtres. Mais sur le bord des chemins toute une flore occupe le terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille… Mais pas dans l’anarchie. Si la rencontre avec les grands mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les papillons est assurée. 4 Km – Durée 2h30 – Facile 2/10.

Rendez-vous Place de l’Eglise Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. dernière mise à jour : 2021-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Incheville, Seine-Maritime Autres Lieu Incheville Adresse Ville Incheville lieuville 50.01574#1.49843