Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Visite – La Fabrique, Atelier du Lin Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Visite – La Fabrique, Atelier du Lin Quintin, 18 septembre 2021, Quintin. Visite – La Fabrique, Atelier du Lin 2021-09-18 – 2021-09-19 La Fabrique, Atelier du Lin 1 Rue des Degrés

Quintin Côtes d’Armor Découvrez le passé d’industrie du lin à Quintin, dans une ancienne maison de tisserand.

Visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h !

Places limitées. Réservation conseillée. +33 7 85 38 40 96 Découvrez le passé d’industrie du lin à Quintin, dans une ancienne maison de tisserand.

Visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h !

Places limitées. Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse La Fabrique, Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Ville Quintin lieuville 48.40402#-2.91009