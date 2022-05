Visite La contemporaine,bibliothèque,archives,musée des mondes contemporains, 14 mai 2022, Nanterre.

La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, le samedi 14 mai à 19:00

[La contemporaine](http://www.lacontemporaine.fr/), bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, a ouvert au public en octobre 2021 un nouvel équipement sur le campus de l’université Paris Nanterre. Au sein de ce nouveau bâtiment, un parcours d’exposition permanent, [_l’Atelier de l’histoire_](http://www.lacontemporaine.fr/action-culturelle/l-atelier-de-l-histoire) : Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’ histoire du temps présent ? Comment en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées – presse, oeuvres graphiques, tracts, photographies, affiches, audiovisuel, web ? Pourquoi s’attache-t-on à préserver les traces de notre histoire personnelle ou familiale ? Pourquoi des militants rassemblent-ils des archives de leur engagement ? Quelle interaction y a-t-il entre les points de vue de l’historien, du militant et du citoyen? Pourquoi et comment transmettre ces matériaux aux générations suivantes ? A travers une déambulation dans les collections de La contemporaine- peintures de la Grande Guerre, tracts, croquis des procès de la Libération ou carnets d’engagés de la guerre d’Algérie, archives collectées à chaud pendant la Révolution russe ou samizdats des années 1970-1980, travaux de photojournalistes, entretiens filmés, fonds d’archives militants ou associatifs…- _l’Atelier de l’histoire_ interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses sources. **A l’occasion de la Nuit des musées, La contemporaine ouvre** **_l’Atelier de l’histoire_** **en soirée et en propose une visite guidée, mise en lecture par de jeunes comédiens de l’**[**Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers**](https://nanterre-amandiers.com/evenement/latelier-formation-au-metier-dacteur-rice/)**.** La visite sera menée par un conservateur de La contemporaine, quatre comédiens ponctueront la visite de lectures de textes et témoignages historiques. Avec la participation de Jeanne Fuchs, Axel Godard , Paul Thouret, Myrthe Vermeulen de l'[Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers](https://nanterre-amandiers.com/evenement/latelier-formation-au-metier-dacteur-rice/). L’Atelier de l’histoire est ouvert au public de 13h à 19h30. La réservation est conseillée pour les visites (une trentaine de places par groupe) **19h30 : Visite guidée (premier groupe)** accompagnée de lectures de témoignages par de jeunes comédiens de l'[Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers](https://nanterre-amandiers.com/evenement/latelier-formation-au-metier-dacteur-rice/). **20h45 : Visite guidée (deuxième groupe)**

Entrée libre, une trentaine de places par visite disponibles, réservation conseillée

Découvrez l’Atelier de l’histoire, l’exposition permanente de La contemporaine, lors d’une visite mise en lecture par de jeunes comédiens de l’Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers.

La contemporaine,bibliothèque,archives,musée des mondes contemporains 184 cours Nicole Dreyfus 92000 Nanterre Nanterre Quartier de l’Université Hauts-de-Seine



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00