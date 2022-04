Visite La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, 14 mai 2022 19:00, Nanterre.

Nuit des musées Visite La contemporaine, bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre, une trentaine de places par visite disponibles, réservation conseillée

Découvrez l’Atelier de l’histoire, l’exposition permanente de La contemporaine, lors d’une visite mise en lecture par de jeunes comédiens de l’Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers.

[La contemporaine](http://www.lacontemporaine.fr/), bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, a ouvert au public en octobre 2021 un nouvel équipement sur le campus de l’université Paris Nanterre.

Au sein de ce nouveau bâtiment, un parcours d’exposition permanent, [_l’Atelier de l’histoire_](http://www.lacontemporaine.fr/action-culturelle/l-atelier-de-l-histoire) : Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’ histoire du temps présent ? Comment en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées – presse, oeuvres graphiques, tracts, photographies, affiches, audiovisuel, web ? Pourquoi s’attache-t-on à préserver les traces de notre histoire personnelle ou familiale ? Pourquoi des militants rassemblent-ils des archives de leur engagement ? Quelle interaction y a-t-il entre les points de vue de l’historien, du militant et du citoyen? Pourquoi et comment transmettre ces matériaux aux générations suivantes ?

A travers une déambulation dans les collections de La contemporaine- peintures de la Grande Guerre, tracts, croquis des procès de la Libération ou carnets d’engagés de la guerre d’Algérie, archives collectées à chaud pendant la Révolution russe ou samizdats des années 1970-1980, travaux de photojournalistes, entretiens filmés, fonds d’archives militants ou associatifs…- _l’Atelier de l’histoire_ interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses sources.

**A l’occasion de la Nuit des musées, La contemporaine ouvre** **_l’Atelier de l’histoire_** **en soirée et en propose une visite guidée, mise en lecture par de jeunes comédiens de l’**[**Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers**](https://nanterre-amandiers.com/evenement/latelier-formation-au-metier-dacteur-rice/)**.**

La visite sera menée par un conservateur de La contemporaine, quatre comédiens ponctueront la visite de lectures de textes et témoignages historiques.

Avec la participation de Jeanne Fuchs, Axel Godard , Paul Thouret, Myrthe Vermeulen de l'[Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers](https://nanterre-amandiers.com/evenement/latelier-formation-au-metier-dacteur-rice/).

L’Atelier de l’histoire est ouvert au public de 13h à 19h30.

La réservation est conseillée pour les visites (une trentaine de places par groupe)

**19h30 : Visite guidée (premier groupe)** accompagnée de lectures de témoignages par de jeunes comédiens de l'[Atelier du Théâtre Nanterre-Amandiers](https://nanterre-amandiers.com/evenement/latelier-formation-au-metier-dacteur-rice/).

**20h45 : Visite guidée (deuxième groupe)**

A la fois bibliothèque, musée et centre d’archives, La contemporaine est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute l’histoire européenne des 20e et 21e siècles. Créée en 1918, elle a pour vocation depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire de notre temps. Aujourd’hui, elle propose à la consultation plus de 4,5 millions de documents (livres, presse, tracts, archives, films, œuvres d’art, photographies, affiches, dessins de presse et objets).

Établissement inter-universitaire rattaché à l’Université Paris Nanterre, membre de la ComUE Paris Lumières et du Campus Condorcet, La contemporaine a ouvert en octobre 2021 un nouvel équipement à l’entrée du campus universitaire de Nanterre. Largement ouvert sur l’université comme sur la ville, celui-ci facilite la rencontre de tous les publics, étudiants, chercheurs, lycéens, passionnés d’histoire… et d’une collection patrimoniale exceptionnelle. Il offre une salle de lecture, des salles de formation accueillant cours et ateliers, une salle pour les expositions temporaires, un musée permanent l’Atelier de l’histoire. L’ensemble de ces espaces décline l’ambition générale du projet : rendre accessibles et donner à comprendre à tout un chacun les sources de l’histoire du temps présent.

RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Coeur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre

http://www.lacontemporaine.fr https://www.facebook.com/LaContemporaineBAM;https://twitter.com/LaContempo_BAM

RER A or Line L, Gare de Nanterre University/ Paid parking Nanterre Coeur University, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre Free entrance, about thirty places per visit available, recommended booking Saturday 14 May, 19:00

At once a library, museum and archives centre, La contemporaine is the only institution in France to collect, preserve and communicate collections on the entire European history of the 20th and 21st centuries. Created in 1918, its purpose since its inception is to gather all the materials and documentary traces of events that can be used to interpret and write the history of our time. Today, it offers more than 4.5 million documents (books, press, leaflets, archives, films, works of art, photographs, posters, press drawings and objects) for consultation. An inter-university institution attached to the Université Paris Nanterre, a member of the ComUE Paris Lumières and the Campus Condorcet, La contemporaine opened a new facility at the entrance to the Nanterre university campus in October 2021. Open to both the university and the city, it facilitates the meeting of all audiences, students, researchers, high school students, history enthusiasts… and an exceptional heritage collection.

La contemporánea, biblioteca, archivos, museo de los mundos contemporáneos, abrió al público en octubre de 2021 un nuevo equipo en el campus de la universidad París Nanterre.

Dentro de este nuevo edificio, un recorrido de exposición permanente, el Taller de la historia : ¿Cómo y a partir de qué piezas se escribe la historia del tiempo presente? ¿Cómo se ha llegado a interesarse por fuentes hasta entonces olvidadas – prensa, obras gráficas, folletos, fotografías, carteles, audiovisual, web? ¿Por qué nos esforzamos por preservar las huellas de nuestra historia personal o familiar? ¿Por qué los activistas están recopilando registros de su participación? ¿Qué interacción existe entre los puntos de vista del historiador, del militante y del ciudadano? ¿Por qué y cómo transmitir estos materiales a las generaciones futuras?

A través de un paseo en las colecciones de La contemporánea- pinturas de la Gran Guerra, panfletos, bocetos de los procesos de la Liberación o cuadernos de reclutas de la guerra de Argelia, archivos recogidos durante la Revolución rusa o samizdats de los años 1970-1980, trabajos de fotoperiodistas, entrevistas filmadas, fondos de archivos militantes o asociativos… el Taller de la historia interroga nuestra relación con la historia contemporánea y sus fuentes.

Con motivo de la Noche de los Museos, La contemporánea abre el Taller de la historia por la noche y ofrece una visita guiada, puesta en lectura por jóvenes actores de laTaller del Teatro Nanterre-Amandiers.

La visita será dirigida por un conservador de La contemporánea, cuatro actores acompañarán la visita con lecturas de textos y testimonios históricos.

Con la participación de Jeanne Fuchs, Axel Godard , Paul Thouret, Myrthe Vermeulen del Atelier del Théâtre Nanterre-Amandiers.

El Atelier de l’Histoire está abierto al público de 13h a 19h30. La reserva es aconsejable para las visitas (una treintena de plazas por grupo)

19h30: Visita guiada (primer grupo) acompañada de lecturas de testimonios de jóvenes actores de laTaller del Teatro Nanterre-Amandiers.

20.45 horas Visita guiada (segundo grupo)

Entrada libre, una treintena de plazas por visita disponibles, reserva recomendada Sábado 14 mayo, 19:00

184 cours Nicole Dreyfus 92000 Nanterre 92000 Nanterre Île-de-France