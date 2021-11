Albi Office de Tourisme Albi, Tarn Visite « La Cité épiscopale d’Albi » Office de Tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

**Une visite incontournable pour découvrir le centre historique d’Albi décoré aux couleurs des festivités de fin d’année et la cathédrale Sainte-Cécile.** * Tous les lundis et samedis de décembre, à 14h30 (sauf 25/12 et 01/01/22) * Du 26 au 31 déc. tous les jours – 14h30 * Dimanche 2 jet lun 3 jan. 2022 – 14h30 * Tarif plein 12 €/pers. * Tarif étudiant 11 €/pers. * Tarif réduit* 8 €/pers. * – 8 ans, gratuit. Entrée au chœur de la cathédrale incluse. _* Albi City Pass, enfants de 8 à 14 ans, demandeurs d’emploi._ _Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site_ [_noel.albi.fr_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/) Seul, entre amis ou en famille, l’Office du tourisme de la Ville d’Albi propose de (re)découvrir le temps d’une visite guidée le cœur de notre cité en cette période de fêtes. Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

