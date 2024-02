Visite la cité des Ducs d’Alençon au XIe et au XVIe siècle Alençon, mardi 27 février 2024.

Découvrez l’Histoire et les histoires des quartiers et des rues d’Alençon en vous plongeant directement dans le monde des maquettes de Frédéric Reynen. Une occasion unique de réanimer quelques instants la Cité des Ducs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 11:00:00

fin : 2024-02-27 12:00:00

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie contact@visitalencon.com

