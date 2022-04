VISITE – LA CHORÉGRAPHIE DES STERNES Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Guérande Loire-Atlantique Les si gracieuses sternes pierregarin que vous allez voir en toute discrétion, viennent de parcourir 10 000 km pour venir nicher dans les marais de Guérande.

+33 2 40 62 08 80 http://www.terredesel.com/

Sublime spectacle de voir parader ces merveilles venus d’Afrique du Sud. Réservé aux bons marcheurs et enfants de + de 7 ans. Terre de Sel Pradel Guérande

