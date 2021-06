Albi Office de Tourisme Albi, Tarn Visite : Jupons, froufrous et maisons closes Office de Tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Visite : Jupons, froufrous et maisons closes

Office de Tourisme, le jeudi 19 août à 18:00

Office de Tourisme, le jeudi 19 août à 18:00

Une visite sur le « Albi canaille » du Moyen Age à nos jours et la vie des dames de « petite vertu », remise en question par la loi Marthe richard. Visite réservée aux adultes : – 8€ ; – 7€ (porteurs de l’Albi City Pass, habitants de la C2A, étudiants, demandeurs d’emploi). Réservation obligatoire : [www.albi-tourisme.fr](http://www.albi-tourisme.fr) 05 63 36 36 00 Départ : Office de Tourisme. Visite proposée par l’Office de Tourisme d’Albi. Albi, ville archiépiscopale, n’a pas toujours été si sage ! Cette visite est organisée par l’office de tourisme. Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T20:30:00

