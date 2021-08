[VISITE] Journées Européennes du Patrimoine aux Métallos La Maison des métallos, 18 septembre 2021, Paris.

Un week-end pour découvrir le passé de la Maison des métallos

Avec sa façade emblématique classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, la Maison des métallos abrite dans ses murs une riche histoire. Un héritage musical, ouvrier, syndicaliste, bellevillois, mais aussi une histoire culturelle qu’il vous appartiendra de découvrir les 18 et 19 septembre !

Des membres de l’équipe des Métallos vous raconteront les métamorphoses qu’a traversé la Maison, et ce que ce lieu vous réserve.

Et à 15h30 le samedi et le dimanche, Emeric Tellier, archiviste de l’Institut d’Histoire sociale de la Métallurgie, nous réserve un intermède autour d’archives et anecdotes de la Maison.

Accessibilité :

▪️ Personnes sourdes et malentendantes : la visite du dimanche 19 à 16h se fera en présence d’une interprète LSF

▪️ Personnes à mobilité réduite : la quasi totalité de la visite est accessible et peut être adaptée

(Pensez à préciser vos besoins d’accessibilité au moment de réserver)

A la Maison des métallos

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre

Gratuit sur réservation

Réservation : http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=885&lng=1

✋INFOS COVID-19

En accord avec les décisions gouvernementales, l’accès aux événements de la Maison des métallos est conditionné par la présentation du pass sanitaire pour les personnes de 12 ans et plus.

Détails : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Contact :Maison des métallos 0148058827 info@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/home0147002520 reservation@maisondesmetallos.org

Maison des métallos