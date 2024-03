Visite : Journées européennes des Métiers d’art 2024 Hôtel de la Marine Paris, samedi 6 avril 2024.

Visite : Journées européennes des Métiers d’art 2024 Venez découvrir le stuc et le staff, deux matériaux qui permettent la réalisation de moulures et de décors parfois très recherchés ! 6 et 7 avril Hôtel de la Marine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:45:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Hôtel de la Marine 2, Place de la Concorde 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Ile-de-France https://www.hotel-de-la-marine.paris/