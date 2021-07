Visite & Jeux sur le marché de Besançon Besançon, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Besançon.

Visite & Jeux sur le marché de Besançon 2021-07-23 – 2021-07-23

Besançon Doubs

EUR 15 15 Vous avez envie de découvrir le marché autrement ? Profitez de cette visite insolite truffée de jeux au coeur de Besançon !

Il s’en passe des vertes et des pas mûres sur ce marché… C’est sûr, on ne nous dit pas tout !!! Ensemble, nous allons essayer d’en percer les secrets et pour ça, je vous ai concocté plein de petites surprises. Pour résoudre les énigmes, il va falloir faire appel à vos 5 sens et sans doute composer avec les autres joueurs. A plusieurs, on est plus fort ! Mais c’est vous qui voyez…

Pour nous mettre dans l’ambiance, nous ferons d’abord connaissance autour d’un bon petit café (ou thé) fumant. Sans en avoir l’air, nous commencerons discrètement à observer les lieux et c’est alors que le jeu pourra commencer. Nos chefs de Franche-Comté auront même leur mot à dire…

Les mardis et vendredis, à 9h et 10h30. Inscription recommandée.

anne@mikuy.fr http://www.mikuy.fr/

