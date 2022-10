Visite-jeux jeune public : La visite des archi-curieux

2023-02-22 14:15:00 14:15:00 – 2023-02-22 Rendez-vous jeune public (7-10 ans) – Organisé par Pays d’art et d’histoire. L’Appartement témoin Perret ouvre sa porte aux jeunes curieuses et curieux souhaitant découvrir ce lieu autrement. Sur fond de chasse aux trésors, partez à la recherche d’objets non identifiés, retrouvez leur utilité avec la guide et partagez un bon moment de convivialité ! Durée : 50 min

Réservation obligatoire.

