Visite jeune public : Voyage dans le temps à la Porte de Rouen Harfleur, 22 juin 2022, Harfleur.

2022-06-22 16:00:00 – 2022-06-22

Harfleur Seine-Maritime Harfleur

La Porte de Rouen est une des trois portes qui permettait d’accéder à la ville d’Harfleur au Moyen-Age. Composés d’un boulevard ainsi qu’une porte donnant sur le port militaire, les vestiges sont encore bien visibles aujourd’hui. Depuis 2006, la municipalité a souhaité restaurer le site. A l’assaut des remparts médiévaux, venez découvrir lors d’un voyage dans le temps, comment on vivait au Moyen-Age durant la guerre de Cent ans mais aussi comment aujourd’hui on prend soin de s’en rappeler. Mercredi 22 juin à 15h et à 16h. nA partir de 7 ans – Durée : 30 min. nAccès libre sur réservation (en raison des jauges limitées). nInformation / réservation au 02 35 13 30 09 (Le Forge).

+33 2 35 13 30 09 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations.html

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie