Visite jeune public du château de Gramont

A 11h et à 16h, visite guidée. Le château a été construit pour défendre les biens de la famille de Gramont. Vous observerez ses restes défensifs, fossés, tours. Vous imaginerez la vie menée par les maîtres des lieux. Pour finir, rien de tel que de monter tout en haut du donjon, ou les gardes étaient postés…Vente des billets et départ des visites guidées à l'office de tourisme.

