A partir de 8 ans.

Durée 2h.

Sur réservation auprès des Ateliers des Arques : 05 65 22 81 70. Jeu créé par le LMAC, proposé en partenariat avec les Ateliers des Arques Une invitation à découvrir en jouant les oeuvres d’Ossip Zadkine et celles des artistes en résidences aux Ateliers des Arques. Toutes les réflexions sont permises, pourvu qu’elles révèlent quelque chose de l’oeuvre. Lancé de pions, discussions, regards, rires et imagination seront de la partie. A partir de 8 ans.

Durée 2h.

Jeu créé par le LMAC, proposé en partenariat avec les Ateliers des Arques © LMAC

