Visite jeu-surprise sur Paris Square Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Visite jeu-surprise sur Paris Square, 7 mai 2023, Paris. Le dimanche 07 mai 2023

de 14h00 à 17h30

.Tout public. payant Adulte : 15 € / Enfant : 8 € / Famille : 35 € Une découverte de la capitale au travers d’un jeu de piste pour voyager dans le temps. Partez à la recherche des trésors de la ville de Paris à travers une découverte de Paris et ses monuments. Un jeu rigolo pour toute la famille. Square Boulevard Saint-Michel 75005 Paris Contact : http://1dayinparis.fr 1dayinparis@mail.com https://1dayinparis.fr

1dayinparis

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Adresse Boulevard Saint-Michel Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square Paris

Square Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite jeu-surprise sur Paris Square 2023-05-07 was last modified: by Visite jeu-surprise sur Paris Square Square 7 mai 2023 Paris Square Paris

Paris Paris