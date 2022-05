Visite-Jeu : “Osiris Végétant”, 15 juillet 2022, .

Visite-Jeu : “Osiris Végétant”

2022-07-15 10:30:00 – 2022-07-15

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !

Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris !

Rendez-vous et inscription obligatoire auprès du Musée Champollion (maximum 9 enfants de 7 à 12 ans).

@Musée Champollion – Les Écritures du Monde

