Figeac Lot EUR D’où viennent nos aliments ? L’hospitalité est une tradition d’accueil et repose souvent sur le partage du repas. Mais d’où viennent les aliments de ce repas ? Que mangeait-on à Figeac au Moyen Âge ? Et depuis combien de temps ? Quel animal a été le dernier domestiqué, la poule ou le lapin ? C’est à une visite-jeu autour de notre nourriture que nous vous invitons aujourd’hui.

De 6 à 12 ans (parents bienvenus)

Sur réservation @service patrimoine figeac

