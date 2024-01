Visite jeu Mais comment peindre un tableau ? rue victor delbos Figeac, mercredi 21 février 2024.

Couleurs primaires, secondaires ou complémentaires ?

Portrait ou paysage, aquarelle ou peinture à l’huile ?

Cet atelier vous invite à comprendre comment naissent les couleurs et quels sont les différents genres que l’on rencontre en peinture. Avec en bonus la découverte des œuvres lotoises du peintre catalan Pierre Daura conservées au musée d’Histoire et les décors peints des salons du collège du Puy.

proposé dans le cadre de graine de moutards

Pour qui de 7 à 12 ans • Tarif 5€

Sur réservation5 EUR.

rue victor delbos Musée d’Histoire et Salons du collège du Puy

Figeac 46100 Lot Occitanie musee@ville-figeac.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21



