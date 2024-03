Visite-Jeu « Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée » place Champollion Figeac, jeudi 11 avril 2024.

Visite-Jeu « Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée » place Champollion Figeac Lot

Un crime a été commis au Musée, le nez du prince Achour-Malik a été brisé. Il faut identifier la victime, rechercher l’arme du crime et tenter de retrouver la trace du coupable. Tout en poursuivant l’enquête, les enfants repèrent des œuvres et les dé-

couvre de manière ludique.

Sur inscription au musée Champollion, maximum 9 enfants. (7 à 14 ans)

Ces visites sont interactives ; elles alternent

– des recherches menées par les enfants parmi les objets et documents exposés

Ces actions menées en direction du jeune public ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l’écriture, de leur permettre de s’ouvrir à d’autres civilisations et tout simplement de découvrir un musée.

Tarif 5 € de 7 à 12 ans 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 11:00:00

fin : 2024-04-11

place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde

Figeac 46100 Lot Occitanie accueil1musee@ville-figeac.fr

