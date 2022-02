Visite-Jeu « Le prince au nez cassé, enquête au musée » Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée. Un crime a été commis au musée : le nez du prince Achour-Malik a été brisé. La mission consiste à retrouver la victime, découvrir l’arme du crime et à tenter de retrouver la trace du coupable.

Sur inscription au musée Champollion, maximum 15 enfants. (7 à 14 ans) +33 5 65 50 31 08 @Musée Champollion – Les Écritures du Monde

