Visite-Jeu « Le Mystère de la Momie » Place Champollion Figeac, jeudi 1 août 2024.

Visite-Jeu « Le Mystère de la Momie » Place Champollion Figeac Lot

Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du Musée. C’est la panique au musée, la momie est victime d’une malédiction et elle n’a pas pu rejoindre le royaume d’Osiris. Il faut comprendre pourquoi et l’aider à rejoindre l’Au delà. Pour cela il faudra étudier la momie et tout ce qui l’entoure il s’agit de vérifier que les différentes étapes des rituels funéraires ont bien été accomplies !

Rendez-vous au musée Champollion

Inscriptions auprès du Musée Champollion, maximum 15 enfants.

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 11:00:00

fin : 2024-08-01

Place Champollion Musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie musee@ville-figeac.fr

L’événement Visite-Jeu « Le Mystère de la Momie » Figeac a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Figeac