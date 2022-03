Visite-Jeu : “l’Assemblée des Scribes” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Visite-Jeu : “l’Assemblée des Scribes” Figeac, 27 avril 2022, Figeac. Visite-Jeu : “l’Assemblée des Scribes” Figeac

2022-04-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-27

Figeac Lot 5 EUR 5 Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du musée. Jean François Champollion invite les scribes du monde entier à diner dans sa maison. Il faut partir à leur recherche afin de leur porter l’invitation et veiller à ce que chacun apporte en cadeau, un bel exemple de son écriture et une spécialité de son pays.

À partir de 7 ans

Rendez-vous et inscription obligatoire auprès du Musée Champollion (maximum 15 enfants). Musée Champollion

Figeac

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Visite-Jeu : “l’Assemblée des Scribes” Figeac 2022-04-27 was last modified: by Visite-Jeu : “l’Assemblée des Scribes” Figeac Figeac 27 avril 2022 Figeac Lot

Figeac Lot