2022-07-14 – 2022-07-14 Jouez, en famille ou entre amis, à Guérande ! Questions de rapidité, éléments cachés, vrai/faux, blind test… autant de challenges qui vous attendent. Une manière ludique et interactive de découvrir le patrimoine de Guérande au 19ème siècle. À vous de jouer ! Confort de visite :

Jouez, en famille ou entre amis, à Guérande ! Questions de rapidité, éléments cachés, vrai/faux, blind test… autant de challenges qui vous attendent. Une manière ludique et interactive de découvrir le patrimoine de Guérande au 19ème siècle. À vous de jouer ! Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

