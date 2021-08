Bougon Musée des Tumulus de Bougon Bougon, Deux-Sèvres Visite-jeu : « Espèce de Primate ! » Musée des Tumulus de Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Musée des Tumulus de Bougon, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Jouer, collaborer, apprendre, autant d’éléments essentiels que nous partageons avec nos cousins les singes. En famille, venez mesurer vos capacités avec celles des grands singes !

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

Musée des Tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

