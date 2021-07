Lodève Musée de Lodève Hérault, Lodève Visite-jeu « Enquêt’Game au Musée de Lodève » Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

**Arrête-le si tu peux ! Vous aimez les Escape Game ? Vous allez adorer ce nouveau concept d’ ”Enquêt’ Game” : mêlant jeu de rôle et énigmes. L’alarme du musée s’est déclenchée : une sculpture a disparu. Les portes du musée se sont refermées avec tous ses occupants à l’intérieur. Le temps de l’enquête, vous voilà dans la peau d’un détective, d’une guide ou encore d’une journaliste. Le voleur est forcément parmi vous… Saurez-vous coopérer avec les autres participants et le retrouver avant qu’il ne parvienne à s’enfuir avec l’œuvre ?** _Réservation obligatoire auprès du Musée de Lodève._

Musée de Lodève Square Georges Auric, 34700, Lodève

