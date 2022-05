VISITE-JEU “ENQUÊTE AU MUSEE” – JEA 2022, 18 juin 2022, .

VISITE-JEU “ENQUÊTE AU MUSEE” – JEA 2022

2022-06-18 – 2022-06-18

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

Une visite-jeu accompagnée d’un. e médiateur.rice, à partager entre amis ou en famille.

Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains.

Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Le samedi 18 juin de 16:30 à 17:30 et le dimanche 19 juin de 16:30 à 17:30

Le samedi 18 juin de 16:30 à 17:30 et le dimanche 19 juin de 16:30 à 17:30

