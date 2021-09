La Gacilly Point Infos du Festival Photo La Gacilly La Gacilly, Morbihan Visite jeu en famille Point Infos du Festival Photo La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

Visite jeu en famille Point Infos du Festival Photo La Gacilly, 18 septembre 2021, La Gacilly. Visite jeu en famille

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Point Infos du Festival Photo La Gacilly

Au cours d’une visite « jeu de rôles », chaque participant.e, enfant comme adulte, incarne un professionnel du festival (photographe, commissaire d’exposition, technicien, journaliste…). Au fur et à mesure de la découverte des expositions, chaque métier est abordé. Chacun.e doit faire preuve d’observation, de sagacité et d’esprit d’équipe pour relever de nombreux défis ! Écouter, analyser, s’exprimer et coopérer, tels seront les qualités nécessaires pour mener votre famille vers la victoire ! Une visite qui vous révèle les coulisses du festival, et qui donne à voir la richesse d’un champ professionnel essentiel, celui de la culture.

Durée 1h30 / Réservation :

Découvrez les coulisses du festival de manière ludique avec cette visite “jeu de rôles”. Point Infos du Festival Photo La Gacilly Place de la Ferronnerie, 56200, la Gacilly La Gacilly La Gacilly Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Gacilly, Morbihan Autres Lieu Point Infos du Festival Photo La Gacilly Adresse Place de la Ferronnerie, 56200, la Gacilly Ville La Gacilly lieuville Point Infos du Festival Photo La Gacilly La Gacilly