Visite Jeu en famille du Festival Photo La Gacilly, 6 juillet 2022, La Gacilly.

Visite Jeu en famille du Festival Photo La Gacilly

2022-07-06 – 2022-07-06

La Gacilly Morbihan

Découvrez de manière originale et ludique une partie de la programmation du Festival.

Au cours d’une visite-jeu de rôles, chaque participant incarne un métier du festival et doit faire preuve d’observation, de sagacité et d’esprit d’équipe pour relever de nombreux défis !

Activité adaptée aux familles avec enfants à partir de 6 ans.

Tous les mercredis à 14H30 en juillet et août.

Durée: 1H30 – Départ devant le Point Infos.

Tarif plein:5€ / Réduit: 4€ / gratuit pour les moins de 6 ans.

Infos et réservations: reservation@festivalphoto-lagacilly.com ou au 02 99 08 68 00

Nombre de participants limité et port du masque obligatoire pour les visites guidées ( sous réserve de modification des protocoles sanitaires au cours de l’été).

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/

La Gacilly

