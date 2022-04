Visite-jeu, découverte de l’abbatiale (-de 7ans) Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly Catégories d’évènement: Oise

Saint-Germer-de-Fly Oise Saint-Germer-de-Fly 3 3 L’Office de Tourisme du Pays de Bray organise une visite-jeu pour partir à la découverte de l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly le mercredi 20 avril à 14h30.

Cette activité est réservée aux enfants de – de 7 ans. Au programme : jeu, découverte, échange et amusement ! Le tarif est de 3€ par famille comprenant un enfant et un accompagnant.

