Visite Jeu de l'Exposition Temporaire « à la lettre » (7/12 ans) Place Champollion, 12 juillet 2023, Figeac

Visite Jeu de l’Exposition Temporaire « à la lettre » (7/12 ans)

Musée Champollion Place Champollion Figeac

2023-07-12

Place Champollion Musée Champollion

Figeac

Lot

5 EUR 5 Visite jeu de l’exposition temporaire / de 7 à 12 ans / réservation au musée Champollion – Les Écritures du Monde

Des gravures sur bois des premiers livres de colportage au développement de l’image dans les albums jeunesse modernes, en passant par l’imagerie populaire, les ouvrages pédagogiques ou encore le livre illustré, l’exposition invite à s’interroger sur le lien entre l’écrit et l’image et sur les origines et développements de l’art de l’illustration.

Le parcours est complété par une exposition réservée aux enfants !

Viens la découvrir avec cette visite jeu !

(c) – Alain Saint Ogan, Zig, Puce et Alfred- photo. (C) Musée Champollion –

Place Champollion Musée Champollion Figeac

