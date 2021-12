Caen Caen Caen, Calvados Visite-jeu de l’exposition Dernière Chance Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite-jeu de l’exposition Dernière Chance Caen, 23 février 2022, Caen. Visite-jeu de l’exposition Dernière Chance Presqu’ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

2022-02-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-23 11:00:00 11:00:00 Presqu’ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados Caen L’exposition « Transformer à grande échelle, nouveau défi de la durabilité. Bordeaux/Amsterdam » se termine. Alors viens visiter et jouer aux ressemblances / différences entre les deux bâtiments présentés dans l’exposition du moment grâce à un livret-jeu. À partir de 6 ans. Tarifs : 5€/ 3€ (adhérent 2022)

Inscription sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-02-visite-jeu-de-l-exposition-derniere-chance Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

Inscription sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-02-visite-jeu-de-l-exposition-derniere-chance Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29 Presqu'ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

dernière mise à jour : 2021-12-20 par OT Caen la Mer

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Presqu'ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Ville Caen lieuville Presqu'ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen