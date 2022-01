Visite Jeu de l’Exposition : « Arts de l’Islam, un Passé pour un Présent » Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Visite jeu donnée dans le cadre de l’exposition, Arts de l’Islam. Un passé pour un présent qui met en lumière quelques œuvres issues des magnifiques collections d’art islamique du musée Champollion – Les Écritures du Monde de Figeac. Son thème porteur de l’écriture dans les objets artistiques a permis la constitution récente d’un fonds d’œuvres remarquables d’art islamique. Viens découvrir toutes les merveilles de l’exposition ‘arts de l’islam » !

Visite-jeu pour les enfants de 7/12 ans.

