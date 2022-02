Visite jeu « Code vert pour le tour du monde » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Visite jeu « Code vert pour le tour du monde » Brest, 21 avril 2022, Brest. Visite jeu « Code vert pour le tour du monde » Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest

2022-04-21 14:30:00 – 2022-04-21 16:00:00 Musée National de la Marine Boulevard de la Marine

CODE VERT POUR LE TOUR DU MONDE ! Prêts à embarquer pour un tour du monde à la voile en équipage en moins de 80 jours ? Les enfants surfent sur les déferlantes et prennent le quart en se défiant sur un plateau de jeu XXL ! Durée : 1h30 Pour les vacances de Toussaint inscription à partir du 12 octobre. Sur réservation au 02 98 37 75 51

