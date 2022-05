Visite Jardin Vert d’Idylle Jardin Vert d’ Idylle Saint-Saulve Catégories d’évènement: Nord

Saint-Saulve

Visite Jardin Vert d’Idylle Jardin Vert d’ Idylle, 4 juin 2022, Saint-Saulve. Visite Jardin Vert d’Idylle

Jardin Vert d’ Idylle, le samedi 4 juin à 14:00

Visites commentée par les propriétaires d’un jardin richement décorés de mosaïques, d’éléments anciens chinés s’intégrant de façon naturelle: fontaine, cabane meublée. – présence de nombreux nichoirs disposés de façon harmonieuse. – poulailler au fond du jardin avec 3 jolies poules. – nombreux composteurs, tous les déchets sont recyclés. – petit coin potager aménagé. La maison est située au pied de l’église.Belles perpectives de la terrasse et du fond du jardin avec le clocher en arrière plan grâce à une pente douce.

2,50€ par adulte, gratuit pour enfants de moins de 12ans

Jardin naturel de ville évoluant pour prendre en compte les changements climatiques. Belle collection de vivaces et arbustes: hostas, heuchères, clématites,… Jardin Vert d’ Idylle 3 Place Ferrer, 59880 Saint Saulve Saint-Saulve Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Saint-Saulve Autres Lieu Jardin Vert d' Idylle Adresse 3 Place Ferrer, 59880 Saint Saulve Ville Saint-Saulve lieuville Jardin Vert d' Idylle Saint-Saulve Departement Nord

Jardin Vert d' Idylle Saint-Saulve Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saulve/

Visite Jardin Vert d’Idylle Jardin Vert d’ Idylle 2022-06-04 was last modified: by Visite Jardin Vert d’Idylle Jardin Vert d’ Idylle Jardin Vert d' Idylle 4 juin 2022 Jardin Vert d' Idylle Saint-Saulve Saint-Saulve

Saint-Saulve Nord