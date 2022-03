Visite jardin et pépinière les Roses Anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Visite jardin et pépinière les Roses Anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois, 18 mai 2022, Chilleurs-aux-Bois. Visite jardin et pépinière les Roses Anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois

2022-05-18 15:00:00 – 2022-05-18

Chilleurs-aux-Bois Loiret Site d’excellence de la Route de la Rose du Loiret, la pépinière des Roses anciennes André Eve compte plus de 600 variétés. Le jardin, réalisé à partir des plans d’André Eve, associe ses rosiers préférés et les vivaces qu’il aimait tant sous de belles pergolas. Vous découvrirez des variétés anciennes et récentes primées pour leurs qualités. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Visite soumise au protocole en vigueur. Site d’excellence de la Route de la Rose du Loiret, la pépinière des Roses anciennes André Eve compte plus de 600 variétés. Le jardin, réalisé à partir des plans d’André Eve, associe ses rosiers préférés et les vivaces qu’il aimait tant sous de belles pergolas. Vous découvrirez des variétés anciennes et récentes primées pour leurs qualités. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Visite soumise au protocole en vigueur. Roses Anciennes André Eve

Chilleurs-aux-Bois

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois, Loiret Autres Lieu Chilleurs-aux-Bois Adresse Ville Chilleurs-aux-Bois lieuville Chilleurs-aux-Bois Departement Loiret

Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/

Visite jardin et pépinière les Roses Anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois 2022-05-18 was last modified: by Visite jardin et pépinière les Roses Anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 18 mai 2022 Chilleurs-aux-Bois Loiret

Chilleurs-aux-Bois Loiret