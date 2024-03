Visite jardin et commune 4 fleurs 18 Rue du Quesnoy 80240 Guyencourt-Saulcourt Guyencourt-Saulcourt, samedi 1 juin 2024.

Visite jardin et commune 4 fleurs Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin 18 Rue du Quesnoy 80240 Guyencourt-Saulcourt Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Présence de l’Association Régionale des Parcs et Jardins des Hauts de France. La Présidente Odile Hennebert vous prodiguera des conseils, des trucs et astuces pour respecter la nature.

Vente de miel et de plantes

Jeu pour les enfants « Cherche et Trouve » Le but est de rechercher des animaux de décoration dans les massifs.

+33 (0)6 70 36 84 68 Notre jardin « Au champ du pinson » se situe dans une commune labellisée 4 fleurs depuis 2002, médaille d'or de l'entente florale européenne en 2010, prix de la diversité végétale en 2016 et fleur d'or en 2019.

Jardin où arbres, arbustes, vivaces, fruitiers et potager sont associés.

Bulbes printaniers, rosiers, hydrangeas, asters permettent d’avoir une floraison une grande partie de l’année.

Une vingtaine de nichoirs attirent plusieurs espèces d’oiseaux. Hôtels à insectes, abris à hérissons sont présents. Plusieurs citations au fil de la visite invitent à la réflexion. possibilité de stationnement à proximité

©Thiery Marie-Claire