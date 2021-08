Audouville-la-Hubert Audouville-la-Hubert Audouville-la-Hubert, Manche Visite Jardin du Marais Audouville-la-Hubert Audouville-la-Hubert Catégories d’évènement: Audouville-la-Hubert

Manche

Visite Jardin du Marais Audouville-la-Hubert, 12 septembre 2021, Audouville-la-Hubert. Visite Jardin du Marais 2021-09-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00

Au fil des ans, Odile et Paul Beugin conquièrent peu à peu l'espace de leur vaste terrain au cœur du parc des marais. Ils ajoutent de nouvelles chambres végétales autour d'une belle bâtisse en pierre, étalant leurs créations comme un domino… L'ambiance est formelle avec buis taillés sur la terrasse sud, puis British avec un mixed border, foisonnante autour d'un bassin, style « jardin de curé » plus loin, nature au nord de la maison avec une prairie sauvage, un verger de pommiers et un jardin d'ombre qui s'étend au pied d'un majestueux alignement de frênes centenaires. Un ensemble de compositions léchées. Membre de l'association "Cotentin Côté Jardins", les propriétaires vous ouvrent leurs portes sur plusieurs dimanches en 2021. Vous avez aussi la possibilité de découvrir leur propriété en les contactant directement par téléphone pour fixer un rendez-vous – sur la saison 2021 de mi-avril à mi-octobre.

Détails Catégories d’évènement: Audouville-la-Hubert, Manche Autres Lieu Audouville-la-Hubert Adresse Ville Audouville-la-Hubert lieuville 49.40538#-1.25346