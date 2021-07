Visite – Jardin du grand Clos Le Fœil, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Fœil.

Visite – Jardin du grand Clos 2021-07-23 – 2021-07-25

Le Fœil Côtes d’Armor Le Fœil

Un hectare de couleurs toute l’année… On y trouve plus d’un millier de plantes et arbustes choisis.

Pour des couleurs de fleurs : des iris,des pivoines et notamment des pivoines Itoh, des rosiers… d’arbustes à fleurs : camélias, rhododendrons, azalées, cornus viburnum, hydrangeas…

Pour leur feuillage : Hostas, heuchères, acers remarquables au printemps ou à l’automne, mais aussi le rhododendron maccabeanum dont les feuilles atteignent 35 cm, le Gledisia sunburst …

Pour l’écorce : l’acer Griseum, l’acer Davidi appelé peau de serpent, l’heptacodium, le prunus sérula.

Bientôt labellisé jardin remarquable.

+33 6 87 62 48 17

