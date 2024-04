Visite jardin de ville Vert d’Idylle Jardin Vert d’ Idylle Saint-Saulve, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite commentée par les propriétaires passionnés.

Recyclage de tous les déchets végétaux grâce au compostable et aux poules.

Possibilités d’achat de plantes du jardin

Jardin Vert d’ Idylle 3 Place Ferrer, 59880 Saint Saulve Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France 0952706771 [{« type »: « phone », « value »: « 0646467236 »}, {« type »: « email », « value »: « bernard.lefebvre1950@gmail.com »}] Jardin de ville d’aspect naturel présentant une belle collection de vivaces et arbustes : hostas, heuchères, clématites ,euphorbes. Maison située au pied de l’église : belles perspectives à la fois de la terrasse et du fond du jardin avec le clocher en arrière-plan grâce à une pente douce. Beaucoup d’éléments de décoration anciens chinés s’intégrant de façon naturelle : fontaine, cabane meublée etc. Parking en face du jardin, accessibilité aux personnes à mobilité réduite

©Bernard Lefebvre