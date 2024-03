Visite jardin d’agrément Ô Jardin paisible O jardin paisible Fressin, vendredi 31 mai 2024.

Visite jardin d’agrément Ô Jardin paisible Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin O jardin paisible Entrée : 5€ Gratuit pour les enfants de – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Ô Jardin paisible sera ouvert pour les Rendez-vous aux Jardins.

Le dimanche de 9h à 17h, un groupe de peintres va s’inspirer de l’ambiance du jardin pour peindre leurs toiles.

Venez profiter de ce week end pour découvrir ou redécouvir notre havre de paix.

L’âme du jardin ce sont les arbres mais aussi les rosiers, une diversité d’hostas fascine par leurs feuillages, leurs floraisons, leurs parfums, une collection d’hydrangeas s’épanouit dans cet environnement d’arbres et de vivaces, la légèreté des graminées…

Une pause près du bassin laisse entendre le bruit apaisant de l’eau qui coule, les grenouilles qui sautent, le chant des oiseaux, découvrir les plantes aquatiques, et sentir l’odeur de la nature.

O jardin paisible 53 rue de la Lombardie 62140 Fressin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 90 64 15 [{« type »: « email », « value »: « jbmscribot@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 68 27 40 »}] Ce jardin situé sur les rives de la Planquette, met en scène une belle collection d’arbres et d’arbustes choisis pour leur feuillage et leur parfum. Une pause paisible près du plan d’eau permet d’apprécier un échantillon de biodiversité animale et végétale.

©Ô Jardin paisible