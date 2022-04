Visite Jardin botanique universitaire : Ethnobotanique et Collections (II) Bât 360 (mare pédagogique),rue du Doyen André Guinier Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Niché au sein du campus vallée, le Jardin botanique offre un tour du monde végétal à portée de main. Partez à la découverte de ses collections botaniques à travers une série de visites organisées tous les jeudis après-midi sur une thématique différente, accessibles aux amateurs comme aux passionnés. Un Megatherium, mammifère préhistorique proche des paresseux actuels, s’invitera à la **visite V** du jardin botanique consacrée à l’exploration de ses espèces végétales et de leur relation aux hommes. RDV : mare pédagogique (bât. 360), rue du Doyen Guinier Visite gratuite. Réservation obligatoire à : [[parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr](mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr)](mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr)

Visite gratuite sur réservation

