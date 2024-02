Visite interprétée en Langue des Signes Française Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, samedi 17 février 2024.

Visite interprétée en Langue des Signes Française Découvrez le Musée avec cette visite interprétée en Langue des Signes Française Samedi 17 février, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation

Début : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T11:30:00+01:00

Venez découvrir la grande variété des collections que le Musée abrite. Fossiles, reconstitutions de dinosaures, animaux naturalisés et squelettes… tous ces spécimens concourent à la construction et à la transmission d’un savoir scientifique en perpétuelle évolution !

À travers cette visite, découvrez également l’histoire du bâtiment et des collections, ainsi que le projet de rénovation du Musée qui vous sera dévoilé !

Une interprète en LSF (Langue des Signes Française) accompagnera notre guide pour faire partager à tous.tes cette visite découverte.

Sur réservation / Infos résa 03.28.55.30.88 / sdinallo@mairie-lille.fr

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr Métro Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)