2022-06-18 10:30:00 – 2022-06-18 11:30:00

La machine à remonter le temps vous attend ! Sur le plateau du Larzac, une construction pleine de mystère se dresse au milieu de la végétation. Pour découvrir tous ses secrets, votre voyage vous transportera au Néolithique. Une animation immersive à ne pas manquer !

Durée 1h00. Tout public à partir de 7 ans.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 04 67 88 86 44 – Réservez vos billets via la billetterie en ligne.

En cas de mauvais temps l’office de tourisme vous préviendra la veille au soir et l’animation sera reportée si possible.

Lieu: Possibilité de se garer devant le Dolmen de Ferrussac sur la D130

