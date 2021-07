Cugnaux Quai des arts Cugnaux, Haute-Garonne Visite interactive « Mémoire des Murs – Francazal » Quai des arts Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Visite interactive « Mémoire des Murs – Francazal » Quai des arts, 18 septembre 2021, Cugnaux. Visite interactive « Mémoire des Murs – Francazal »

Quai des arts, le samedi 18 septembre à 09:30

« La mémoire des murs » – exposition itinérante et interactive Projet lauréat de l’appel à projets culturels Toulouse Métropole 2019. Par le collectif la Trame avec la complicité des habitants de Cugnaux. Réalisée à partir de témoignages d’habitants, d’anciens personnels civils et militaires, cette exposition immersive présente un patrimoine emblématique de l’histoire aéronautique. L’exposition se visite à l’aide d’une application smartphone de réalité augmentée. tout public • Accès libre sur réservation au Quai des arts Rdv parking Carrefour Market – 4 visites 10h30, 14h, 14h30, 15h -un parcours de 2km accessible à pied et en vélo possibilité d’une liaison en navette entre le carrefour market et le site de francazal

Inscription au Quai des arts – places limitées – smartphone ou tablette à prévoir au Quai des arts, Rdv parking Carrefour Market – 4 visites 10h30, 14h, 14h30, 15h – un parcours de 2km accessible à pied et en vélo

