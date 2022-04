VISITE INTERACTIVE – LES PHOTOGRAPHIES D’ERIC BOURRET, UNE ÉVASION Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

VISITE INTERACTIVE – LES PHOTOGRAPHIES D’ERIC BOURRET, UNE ÉVASION Lodève, 23 octobre 2021, Lodève. VISITE INTERACTIVE – LES PHOTOGRAPHIES D’ERIC BOURRET, UNE ÉVASION Lodève

2021-10-23 15:30:00 – 2021-10-23 16:15:00

Lodève Hérault 9 9 EUR C’est à une visite un peu particulière que vous invite le musée. L’exposition Terres du photographe Eric Bourret, se vit, se ressent, comme une longue marche qui transforme notre perception. Après une présentation de l’artiste et de sa démarche, la médiatrice vous invite à un échange où chacun peut interroger son propre regard sur ce qui l’entoure. De salle en salle, vous partagerez ainsi vos impressions ou vos réflexions, une manière d’entrer en dialogue avec l’œuvre d’Eric Bourret.

Tarif visite + musée : 3€ par personne en plus des droits d’entrée/ gratuit – de 12 ans

Durée : 45 minutes – Tout public

Réservation obligatoire :

museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10 Après une présentation de l’artiste et de sa démarche, la médiatrice vous invite à un échange où chacun peut interroger son propre regard sur ce qui l’entoure. De salle en salle, vous partagerez ainsi vos impressions ou vos réflexions, une manière d’entrer en dialogue avec l’œuvre d’Eric Bourret. +33 4 67 88 86 10 C’est à une visite un peu particulière que vous invite le musée. L’exposition Terres du photographe Eric Bourret, se vit, se ressent, comme une longue marche qui transforme notre perception. Après une présentation de l’artiste et de sa démarche, la médiatrice vous invite à un échange où chacun peut interroger son propre regard sur ce qui l’entoure. De salle en salle, vous partagerez ainsi vos impressions ou vos réflexions, une manière d’entrer en dialogue avec l’œuvre d’Eric Bourret.

Tarif visite + musée : 3€ par personne en plus des droits d’entrée/ gratuit – de 12 ans

Durée : 45 minutes – Tout public

Réservation obligatoire :

museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10 © Eric Bourret

Lodève

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

VISITE INTERACTIVE – LES PHOTOGRAPHIES D’ERIC BOURRET, UNE ÉVASION Lodève 2021-10-23 was last modified: by VISITE INTERACTIVE – LES PHOTOGRAPHIES D’ERIC BOURRET, UNE ÉVASION Lodève Lodève 23 octobre 2021 Hérault Lodève

Lodève Hérault