Val-d'Isère Maison de Val Savoie, Val-d'Isère Visite interactive « La voix des cloches » Maison de Val Val-d'Isère Catégories d’évènement: Savoie

Val-d'Isère

Visite interactive « La voix des cloches » Maison de Val, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Val-d'Isère. Visite interactive « La voix des cloches »

Maison de Val, le dimanche 19 septembre à 16:00

Percez les mystères de l’église Saint-Bernard de Menthon. Découvrez cette histoire en famille grâce à un parcours interactif avec des dessins, des activités sonores et visuelles. Le parcours présente une multitude d’archives, de photographies et d’objets inédits retraçant l’histoire de l’édifice et son évolution architecturale à travers les siècles.

Atelier gratuit sur inscription (places limitées)

Partez à la découverte de l’église Saint-Bernard de Menthon. Découvrez cette histoire en famille grâce à un parcours interactif avec des dessins, des activités sonores et visuelles. Maison de Val 73150 Val d’isère Val-d’Isère Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-d'Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de Val Adresse 73150 Val d'isère Ville Val-d'Isère lieuville Maison de Val Val-d'Isère