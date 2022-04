Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève, 14 mai 2022 20:00, Lodève. Nuit des musées Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève Samedi 14 mai, 18h30, 20h00 Gratuit – à partir de 5 ans

Une petite roulotte qui contient des silex à toucher, un dolmen reconstitué, des outils préhistoriques, des moulages de crânes… et un médiateur pour tout vous expliquer.

Plongez-vous dans la Préhistoire en famille et de façon ludique ! Chaque objet de la roulotte est l’occasion d’expérimenter, et d’apprendre. Un médiateur est présent pour vous guider et vous raconter l’histoire de l’objet, sa fonction, ce qu’il a permis de découvrir… _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ http://www.lodeve.com Free – from 5 years Saturday 14 May, 18:30, 20:00 ¡Sumérgete en la Prehistoria en familia y de manera lúdica! Cada objeto de la caravana es la oportunidad de experimentar, de aprender. Un mediador está presente para guiarle y contarle la historia del objeto, su función, lo que permitió descubrir…

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Gratis – a partir de 5 años Sábado 14 mayo, 18:30, 20:00 Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie 34700 Lodève Occitanie

