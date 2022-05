Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève, 14 mai 2022, Lodève. Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire

le samedi 14 mai à Musée de Lodève

Plongez-vous dans la Préhistoire en famille et de façon ludique ! Chaque objet de la roulotte est l’occasion d’expérimenter, et d’apprendre. Un médiateur est présent pour vous guider et vous raconter l’histoire de l’objet, sa fonction, ce qu’il a permis de découvrir… _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Gratuit – à partir de 5 ans

Une petite roulotte qui contient des silex à toucher, un dolmen reconstitué, des outils préhistoriques, des moulages de crânes… et un médiateur pour tout vous expliquer. Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:15:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Musée de Lodève Adresse Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Ville Lodève lieuville Musée de Lodève Lodève Departement Hérault

Musée de Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève 2022-05-14 was last modified: by Visite inter-active : La roulotte de la Préhistoire Musée de Lodève Musée de Lodève 14 mai 2022 Lodève Musée de Lodève Lodève

Lodève Hérault