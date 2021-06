Reims Maison de champagne Taittinger Marne, Reims Visite « Instant Premier » : au sein des mystères du champagne ! Maison de champagne Taittinger Reims Catégories d’évènement: Marne

Visite « Instant Premier » : au sein des mystères du champagne ! Maison de champagne Taittinger, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Reims. Visite « Instant Premier » : au sein des mystères du champagne !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de champagne Taittinger 15 €. Inscription sur place. Dégustation uniquement pour personnes majeures.

À travers une visite guidée des crayères, découvrez les secrets d’élaboration des champagnes Taittinger ! Dégustez ensuite une flûte de la cuvée Brute Réserve. Maison de champagne Taittinger 9 place Saint-Nicaise, 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T17:30:00

